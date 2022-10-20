«المصري الألماني للوظائف والهجرة» يعلن عن دورة جديدة من «الإرشاد المهني»

عدد من الدورات التدريبية، يعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بشكل مستمر، في إطار التعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للشباب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل، على أن تكون هذه الدورات مجانية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحد من انتشارها، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للشباب.

مساعدة الشباب في اختيار مسار مهني مناسب

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة جديدة من تدريب الإرشاد المهني «أون لاين»، لشباب الجامعات وحديثي التخرج.

ويهدف التدريب إلى مساعدة الشباب في اختيار مسار مهني مناسب عن طريق خطوات واضحة وتدريبات عملية.

وأوضح المركز، في منشور، عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التدريب مكون من 3 مراحل، الأولى تشمل «الوعي بالذات»، ستساعد في اكتشاف المهارات والاهتمامات والطموح، ثم الأخرى، التي تتمثل في فهم سوق العمل والمسارات المهنية المختلفة وتحديد أحسن فرصة، وآخر مرحلة هي خطوة كتابة الخطة الشخصية لكل شخص، وتشمل الأهداف ونقطة البداية والمدة الزمنية لتحقيقها.

وأشار إلى أن التدريب سيكون «أون لاين»، ومدته 8 أيام، كالتالي: 24 و25 و28 و31 أكتوبر الجاري، و1، 3، 7، 10 نوفمبر المقبل.

كيفية تصميم خطة مشروع كاملة بداية من إنشاء الفريق

كما أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تدريب آخر، وهو إدارة المشروعات، لشباب وشابات محافظة القليوبية، يستهدف تعلم كيفية تصميم خطة مشروع كاملة بداية من إنشاء الفريق، تقدير التكلفة، تخطيط الوقت، تقييم المخاطر، تحديد المصادر، التصميم والبناء، إدارة أصحاب المصلحة، التعرف على أدوات إدارة المشروعات من أجل توثيق المشروع وتتبعه، وأخيرا التعرف على الأدوات التي تساعد في توفير تكاليف المشروع.

وأوضح المنشور، أن التدريب مجاني في قاعة تدريب المركز بمقر مؤسسة مصر المستقبل للتنمية بالقليوبية من الأحد 23 أكتوبر إلى الخميس 27 من الشهر ذاته، من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء.