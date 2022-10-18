انقطاع وضعف المياه في الساحل والدلتا اليوم.. اعرف المواعيد

كشفت شركتا مياه الشرب بالاسكندرية والجيزة وجهاز حدائق أكتوبر قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها بسبب إجراء أعمال الصيانة أو ترحيل الخطوط المتعارضة.

تطوير وتوسعة محور التعمير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه نظرا لاعمال تطوير وتوسعة محور التعمير بإنشاء كوبري بطريق حسن علام مما يستلزم ترحيل بعض خطوط المياه الرئيسية المتعارضة مع الكوبري، ما يؤدي إلى انقطاع أو ضعف المياه عن بعض المناطق الآتية «البرج القديم - الساحل - القري السياحية - رافع مدينة الحمام» بدءا من اليوم الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا.

عودة المياه للضغوط الطبيعية

واشارت شركة مياه الشرب بالاسكندرية في بيان الي عودة المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من اعمال التوصيل مطالبة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لافتا الي انها ستقوم بتوفير تنكات مياه خاصة بالشركة خلال فترة الانقطاع

إجراء أعمال صيانة على الخط الناقل

وأعلن جهاز حدائق أكتوبر في بيان إجراء أعمال صيانة على الخط الناقل قطر 1100مم، ما يستدعي قطع المياه في الفترة من الساعة التاسعة صباح اليوم "الثلاثاء" وحتى الساعة الثامنة صباح الأربعاء لمدة 23 ساعة لافتا الي أن المناطق المتأثرة بالمدينة تشمل المنطقة الخلفية في المرحلتين الأولى والثانية دار مصر، ومشروع أشجار سيتي، موضحا أن التأثير يتمثل في ضعف المياه وانقطاعها أوقات الذروة بالمشروعين خلال وقت العمل في الخط.

مدة قطع المياه عن المناطق المتأثرة

واعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق" المريوطية هرم، والمريوطية فيصل حتى نادي الرماية" لمدة 10 ساعات، بدءاً من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم لافتا الي ان سبب انقطاع المياه إلي أعمال تغيير مسار خط المياه قطر 1000 مم، والمغذي لخزان الرماية، والمتعارض مع أعمال تغطية مصرف عبدالعال 1 ، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل الخط.

الاتصال بالخط الساخن

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في بيان، إلى أنها ستقوم بتوفيرسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي