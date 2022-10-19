«تعليم القاهرة»: منح المعلمين المساعدين بدل الاعتماد بداية من نوفمبر 

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، القرار رقم 552 بشأن إجراءات تعيين المعلمين الأخصائيين المساعدين الذين استـوفـوا البرامج التدريبية التي اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومنحهم شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنه 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية على وظيفة معلم أخصائي والبالغ عددهم 14 معلمًا.

منح المعلمين بدل الاعتماد بداية من نوفمبر

ونصت المادة الأولي من القرار على منحهم بدل الاعتماد المقرر قانونا اعتبارا من شهر نوفمبر سنة 2022 الشهر التالي لموافقة محافظ القاهرة رقم 6789.

ونصت المادة الثانية من القرار: «على الإدارات التعليمية استدعاؤهم بخطابات مسجلة على عناوينهم لاستيفاء مسوغات التعيين من حيث المؤهل والرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور مع التأكد من أن المعينين على رأس العمل حتى تاريخه».

إلغاء العقود السابق تحريرها لهم كمعلمين مساعدين

وتضمنت المادة الرابعة من القرار، إلغاء العقود السابق تحريرها لهم كمعلمين مساعدين وعدم إبرام أية عقود جديدة إلا بعد الرجوع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها.