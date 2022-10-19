تشييع جثمان معلم توفى أثناء عمله في مدرسة ابتدائية ببني سويف

شيع المئات من أهالي قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، منذ قليل، جنازة مدرس لغة عربية، توفى صباح اليوم، إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء عمله في المدرسة.

مشهد جنائزي مهيب لوداع المدرس

وفي مشهد جنائزي مهيب، خرجت جنازة المعلم من مسجد القرية عقب صلاة الجنازة عليه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في قرية جبل النور شرق النيل، وسط حالة من الحُزن الشديد لدى أفراد أسرته وزملائه وأهالي قريته، الذين شاركوا بكثافة في تشييع الجثمان.

تفاصيل وفاة مدرس أثناء عمله

وكان محمود يوسف أبوالحسن، مدرس لغة عربية لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الأربعاء، أثناء عمله داخل مدرسة بني قاسم الابتدائية التابعة لإدارة ببا التعليمية جنوب بنى سويف، إثر إصابته بغيبوبة سكر، حيث فوجئ العاملون بمدرسة بنى قاسم الابتدائية التابعة لإدارة ببا التعليمية جنوب محافظة بنى سويف، بسقوط زميلهم محمود يوسف ابو الحسن بشكل مفاجئ إثر إصابته بغيبوبة سكر، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلي المستشفي لإسعافه.

وتقدمت نقابة المعلمين بمحافظة بنى سويف فى بيان لها برئاسة مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، وعزمي محمد نقيب معلمي مركز ببا ، بخالص العزاء والمواساة، لأسرة محمود يوسف أبو الحسن ،المدرس بمدرسة بني قاسم الابتدائية بإدارة ببا، الذي وافته المنية، صباح اليوم، أثناء تأدية عمله داخل المدرسة ،إثر إصابته بغيبوبة سكر