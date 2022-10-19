خرائط الأمطار وأماكنها.. من الخميس إلى الثلاثاء 25 أكتوبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن الفترة المقبلة ستشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد.

اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة الالتزام بجميع الاستعدادات والتدابير اللازمة خلال الفترة المقبلة، للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار المتوقعة، وفق البيان الصادر عن الهيئة.

خرائط سقوط الأمطار الخميس 20 أكتوبر 2022

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، وفق البيان الصادر عنها، أن الطقس المتوقع بداية من الخميس 20 أكتوبر 2022 وحتى الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، ينبئ غدا الخميس بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تصل إلى الرعدية على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح أحيانا على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

خرائط وأماكن الأمطار الجمعة 21 أكتوبر 2022

طقس الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022، يشمل توقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط الرياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

خرائط الأمطار يوم السبت 22 أكتوبر 2022

طقس السبت الموافق 22 أكتوبر 2022، يتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40 % على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الأحد 23 أكتوبر 2022

طقس الأحد الموافق 23 أكتوبر 2022، يشمل أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 إلى 40 % على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

خرائط الأمطار الاثنين 23 أكتوبر 2022

طقس الإثنين 23 أكتوبر 2022، يشمل نشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.