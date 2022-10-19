محافظ الجيزة يوجه بمنع الإشغالات في محيط المدارس لتسهيل حركة سير الطلاب

طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير الإدارة التعليمية بمركز ومدينة أوسيم، بالحرص على المرور يوميًا على المدارس، والتأكد من انتظام الدراسة والتنسيق باستمرار مع رئيس المركز؛ لمنع أي إشغالات في محيط المدارس، أو السماح بأي مظهر إهمال سواء كان كابلات كهربائية مكشوفة أو مخلفات أو باعة جائلين، حفاظًا على سلامة الطلاب.

متابعة محيط المدارس

وخلال جولة محافظ الجيزة على المدارس بمركز ومدينة أوسيم ومنشاة القناطر، وجه إنذارًا لمدير مدرسة كهرباء غرب القاهرة للتعليم الأساسي بمركز أوسيم؛ وذلك بسبب تقصيره في متابعة المحيط الخارجي للمدرسة، مشدداً على ضرورة توفير حرم آمن للمدارس؛ للحفاظ على سلامة الطلاب وتسهيل حركة سيرهم دون معوقات وإشغالات.

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية واطلع على أعداد الحضور والغياب ومدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن انتظام العملية التعليمية.

الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيزها

وتفقد "راشد" خلال جولته، أعمال إنشاء المدرسة الفنية الصناعية بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم، وكلف رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعه الانتهاء من تجهيز الأعمال الإنشائية لتشغيلها خلال الفصل الدراسي الثاني.

وخلال حضوره طابور الصباح بمدرسة المناشي الجديدة للتعليم الأساسي بمركز ومدينة منشأة القناطر، وجه المحافظ عددًا من النصائح للطلاب بالحفاظ على الحضور اليومي؛ لتحصيل المناهج الدراسية وعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية ومراجعة الدروس باستمرار لضمان التفوق.