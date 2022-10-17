«تعليم الجيزة»: لن نقبل إهانة المعلمين بالمدارس.. وإجراءات حاسمة ضد المخالفين

قال أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير مديرية التعليم بالجيزة، إن الحفاظ على كرامة المعلمين والأخصائيين وجميع العاملين بالمدارس ومديريها، في أولوية اهتمامات المديرية وقياداتها، موضحا خلال لقائه مع مديري المدارس الحكومية الرسمية بإدارة العمرانية التعليمية أنه لن يقبل بإهانة أي معلم داخل أي مدرسة مهما كان السبب.

الحفاظ على هيبة المعلمين

وأضاف خلال اللقاء الذي حضره سمية الخطيب، وكيل المديرية، ومحمد عبد الله، أمين عام نقابة المعلمين، والمستشار بدوي علام، رئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة، أنه أصدر أمرا إداريا ليؤكد أنه حفاظا على هيبة المعلم والرسالة السامية التي يقدمها للطلاب، ونظرا لتكرار الأحداث المؤسفة من جانب بعض أولياء الأمور ضد بعض المعلمين، فقد تقرر أنه في حالة اعتداء أي ولي أمر على معلم يتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطالب ورفع الأمر إلى مجلس أمناء المدرسة للنظر في نقل الطالب فورا خارج المدرسة.

تعاون أولياء الأمور مع إدارة المدرسة

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على مديري المدارس، بحسن معاملة أولياء الأمور واستيعاب المشاكل، والحرص على جذبهم للتعاون مع إدارة المدرسة ودعمها من خلال مجالس الأمناء.

وأكد «سلومة» أن اللقاء مع مديري مدارس إدارة العمرانية هو باكورة اللقاءات التي ستتم في كافة إدارات الجيزة خلال الأيام المقبلة لإجراء حوار مجتمعي مع العاملين بالميدان التعليمي والوقوف على مشاكلهم الحقيقية والعقبات التي تواجههم، ومحاولة وضع الحلول اللازمة لها حفاظا على حسن سير العملية التعليمية وسلامة الطلاب.

حل مشكلة العجز في المدرسين

كما أوضح أن مديري المدارس هم الأجدر بتحديد المشاكل الفعلية التي تعاني منها المدارس واقتراح الحلول اللازمة.

وناشد مديرو المدارس بالعمرانية، قيادات التعليم، حل مشكلة العجز في المدرسين، موضحين أن هذا العجز يترتب عليه تحميل المعلمين أعباء إضافية كثيرة، وأهمها زيادة الحصص عن النصاب القانوني بجانب تحميلهم بأمور كثيرة كالإشراف والأنشطة وخلافه.

توفير مدرسين على نفقة أصحاب المدارس الخاصة

وأصدر «سلومة» تعليمات فورية للموجهين، بضرورة الاستعانة بالمعلمين المتطوعين والعاملين بالحصة لمواجهة العجز، بجانب تفعيل اتفاقية التعاون مع التعليم الخاص لتوفير مدرسين متخصصين على نفقة أصحاب المدارس.