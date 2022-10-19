رئيس ألمانيا يلغي زيارته لأوكرانيا لأسباب أمنية

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلغاء زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف لأسباب أمنية، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة العربية.

رئيس ألمانيا يلغي زيارة إلى كييف لأسباب أمنية #العربية_عاجل https://t.co/hHl1xrLRg3 — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 19, 2022

وجاء هذا الأمر عقب استعدادات روسية لإجراء مناورات عسكرية في منطقة خيرسون الحدودية مع أوكرانيا.

قصف جوي بالطائرات بين البلدين

وجرى قصف قوي بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسبوعين الجاري والماضي عقب زيادة الضربات الجوية بين الدولتين، وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي عقب إعلان أقاليم أوكرانية الرغبة في الانفصال عن كييف، والانضمام إلى روسيا التي لم تكذب الخبر وجهزت جيشها الذي يمتلك أكبر عدد من الصواريخ ذات الرؤوس النووية للدفاع عن هذه الأقاليم.