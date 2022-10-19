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رئيس ألمانيا يلغي زيارته لأوكرانيا لأسباب أمنية

كتب:

عمرو حسني
09:44 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
الرئيس الألماني

الرئيس الألماني

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلغاء زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف لأسباب أمنية، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة العربية.

وجاء هذا الأمر عقب استعدادات روسية لإجراء مناورات عسكرية في منطقة خيرسون الحدودية مع أوكرانيا.

قصف جوي بالطائرات بين البلدين

وجرى قصف قوي بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسبوعين الجاري والماضي عقب زيادة الضربات الجوية بين الدولتين، وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي عقب إعلان أقاليم أوكرانية الرغبة في الانفصال عن كييف، والانضمام إلى روسيا التي لم تكذب الخبر وجهزت جيشها الذي يمتلك أكبر عدد من الصواريخ ذات الرؤوس النووية للدفاع عن هذه الأقاليم.

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