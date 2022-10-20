صحة السويس: استمرار الحملات المكثفة على مخازن التغذية المدرسية

أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس في تصريحات صحفية أن الرقابة على التغذية المدرسية وأسواق ومخازن السويس مستمرة، وخاصة مخازن بسكويت المدارس.

ضبط 100 كرتونة بسكويت مدرسي منتهية الصلاحية

وأوضح الحفناوي أن صحة السويس تنتظر قرار النيابة العامة بخصوص التصرف في 100 كرتونة بسكويت مدرسي تم ضبطها بناء على طلب مديرية التربية والتعليم، واتخذت الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة ماري صبحي، كافة الإجراءات القانونية وفي انتظار قرار النيابة العامة حول التصرف في المضبوطات.

سحب 3 عينات في حملة سابقة

وأشار وكيل وزارة الصحة أن حملات الرقابة على السلع متواصلة في جميع أحياء المحافظة تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وذلك لضمان وصول منتجات غذائية آمنه للمواطنين، مشدداً على اتخاذ «صحة السويس» الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أهالي المحافظة من الغش الغذائي والإضرار بحياة المواطنين، لافتاً إلى سحب 3 عينات بسكويت مدارس بأنواع مختلفة وتم إرسالها للمعامل لاستبيان مطابقتها للاشتراطات الصحية في حملة سابقة.