صحة السويس: استمرار الحملات المكثفة على مخازن التغذية المدرسية
ضبط 100 كرتونة بسكويت مدرسي منتهية الصلاحية
كتب:
حمدى عبد الله
08:05 ص | الخميس 20 أكتوبر 2022
صحة السويس :ننتظر قرار النيابة بخصوص واقعة ضبط 100 كرتونة بسكويت منهى الصلاحية
أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس في تصريحات صحفية أن الرقابة على التغذية المدرسية وأسواق ومخازن السويس مستمرة، وخاصة مخازن بسكويت المدارس.
ضبط 100 كرتونة بسكويت مدرسي منتهية الصلاحية
وأوضح الحفناوي أن صحة السويس تنتظر قرار النيابة العامة بخصوص التصرف في 100 كرتونة بسكويت مدرسي تم ضبطها بناء على طلب مديرية التربية والتعليم، واتخذت الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة ماري صبحي، كافة الإجراءات القانونية وفي انتظار قرار النيابة العامة حول التصرف في المضبوطات.
سحب 3 عينات في حملة سابقة
وأشار وكيل وزارة الصحة أن حملات الرقابة على السلع متواصلة في جميع أحياء المحافظة تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وذلك لضمان وصول منتجات غذائية آمنه للمواطنين، مشدداً على اتخاذ «صحة السويس» الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أهالي المحافظة من الغش الغذائي والإضرار بحياة المواطنين، لافتاً إلى سحب 3 عينات بسكويت مدارس بأنواع مختلفة وتم إرسالها للمعامل لاستبيان مطابقتها للاشتراطات الصحية في حملة سابقة.