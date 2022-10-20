معلم بني سويف ودع أسرته وزملائه وأوصى بمكان دفنه: تنبأ بوفاته

خرج محمود يوسف أبو الحسن المُعلم في بني سويف لمدرسته لكنه عاد محمولًا على الأعناق متوفيًا، وكأنه كان يعلم بموعد وفاته، فقد اطمئن على كل من حوله من أسرته وزملائه بالمدرسة التي يعمل بها، ثم توجه لدورة المياه التي يعمل بها ليتوضأ فسقط أرضًا مغشيًا عليه، وعلى الفور توجه زملاؤه به إلى الوحدة الصحية بالقرية في محاولة لإسعافه لكنه توفى.

قرية بني قاسم تتشح بالسواد لوفاة مُعلم في مدرسته

هنا في قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، حالة من الحزن، تعيشها عقب وفاة معلم داخل مدرسته بعدما ظل أكثر من 25 عامًا يُعلم أبناءها، لا أحد يسمع له صوتًا، كان يُفضل تجنب المشاكل ودائمًا ما كان يوصي ابنه بذلك: «رحمة الله على والدي دائما ما كان يوصيني بتجنب المشاكل، والقرب من الله، والصلاة وقراءة القرآن، فكان رحمة الله عليه يختم القران قراءة مرة كل شهر». هكذا نعى يوسف محمود يوسف أبو الحسن، الابن الأكبر للمعلم، والده.

نجل المعُلم المتوفي: والدي ودع الجميع قبل وفاته وأوصاني بدفنه بجوار والده

وقال الابن الأكبر لـ المعلم المتوفي، والطالب بكلية التجارة بجامعة بني سويف، والدي كان يستيقط مبكرًا لصلاة الفجر ويحثنا على الصلاة معه، وفي اليوم الذي توفى به، أيقظني مبكرًا وانتهينا من صلاة الفجر، ثم تناولنا الإفطار وتوجه لعمله بالمدرسة، وتوجهت للعمل بالحقل الخاص بنا، وكلمني مرتين خلالها واطمئن علي هاتفيًا، وكأنه كان يودعني حيث قال لي في المكالمة الثانية «الزرع عامل إيه، الأرض بقت أرضك، والزرع بقى زرعك»، قبل أن يسقط هاتفي في المياه، ولم أعلم بوفاته إلا حينما كنت عائدًا لمنزلنا، حيث رأيت اللون الأسود يكسو منطقتنا وحالة من الصريخ، حينها تذكرت وصيته لي بمكان دفنه بجوار والده.

وأضاف: «والدي كان يعاني من مشاكل بالمعدة، ومؤخرًا أصيب بمرض السكر بدرجة منخفضة، وقد حصل على إجازة مرضية وعاد منها إلى المدرسة منذ يومين فقط، وكأنه كان ذاهبًا لتوديع زملائه بالمدرسة الذي كان يحبهم كثيرًا ويُحب العمل معهم، كذلك أخبرني والدتي بعدما شيعنا جنازة والدي أن طيلة ليلة وفاته كان يردد «إنا لله وإنا إليه راجعون"، فكأنه كان يعلم بموعد وفاته ويودعنا جميعًا

وفاة مُعلم أثناء عمله بمدرسة إبتدائية ببني سويف

وتوفي مُعلم بمدرسة بني قاسم الإبتدائية التابعة لإدارة ببا التعليمية في بني سويف، قبل نهاية اليوم الدراسي، أمس الاربعاء، إثر سقوطه مُغشيًا عليه أثناء توجهه للضوء استعدادا لصلاة الظهر، بعد إصابته بغيبوبة سكر، وجرى تشييع جنازته بمقابر عائلته بشرق النيل في بني سويف.

نقابة المعلمين وتعليم بني سويف ينعيان المعلم

وتقدمت نقابة المعلمين بمحافظة بني سويف، ومديرية التربية والتعليم، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المُعلم، مؤكدين على أن وفاته في مكان عمله من دلائل حُسن الخاتمة.