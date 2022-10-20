إصابة طفل في حادث سير بالعريش.. «الميكروباص اصطدم به»

وصل إلى مستشفى العريش العام، طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، مصابًا بإصابات خطيرة، نتيجة صدمه بسيارة ميكروباص في حي أبو صقل بوسط العريش.

وأكد مصدر طبي بمستشفى العريش العام، أن الطفل يدعى «محمد.ن» ويبلغ من العمر 12 عامًا، وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ، مصابًا بشكل خطير نتيجة صدمه بسيارة ميكروباص في أثناء عبوره الشارع.

إدخال الطفل العناية المركزة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الطفل أُدخل قسم العناية المركزة ليظل تحت الملاحظة، وأن حالته ما بين متوسطة وخطرة، وأن هناك جروح وكدمات في الرأس وبعض أنحاء الجسم، وجارِ متابعة الحالة الصحية له.

وتلقت مديرية أمن شمال سيناء، إخطارًا بوصول طفل مصاب وفي حالة خطرة الى قسم الاستقبال بمستشفى العريش العام، في حادث سير بوسط المدينة، وجرى تحرير محضر بالواقعة للوقوف على أسباب الحادث.

وفاة أم وابنتها بحادث سير في الشيخ زويد

جدير بالذكر، أن سيارة نصف نقل مسرعة، صدمت أم وابنتها بشارع الشيخ زويد الدولي قبل 5 أيام، ما أدى هذا الى وفاة الأم في الحال، وخضعت الطفلة البالغة من العمر9 سنوات للعلاج المكثف بمستشفى العريش العام، ولكنها توفيت بعد أقل من 12 ساعة من وصولها للمستشفى.

وجرى القبض على سائق السيارة النصف نقل، وتحويله للنيابة، بعد استخراج تصاريح دفن للأم والطفلة، وجرى تشييع جنازتهما في موكب مهيب بمقابر وسط الشيخ زويد.