أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم بعدد من البنوك

تتراوح أسعار العملات الأجنبية في مصر ما بين الارتفاع والانخفاض، تأثرا بالأحداث التي تؤثر على الاقتصاد وبالتبعية على أسعار العملات مقابل الجنبه المصري، ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات الأجنبية المختلفة في مصر.

وتستعرض «الوطن» في هذا الإطار أسعار العملات الأجنبية في مصر، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، وذلك على النحو التالي:

أسعار العملات الأجنبية في مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك الأهلي 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار سعر 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري سعر 19.18 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجلت العملة الأوروبية 19.16 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل اليورو سعر 19.16 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي 22.02 جنيه للشراء و22.15 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني في بنك البركة سعر 21.94 جنيه للشراء و22.15 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل الجنيه الاسترليني سعر 22.06 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري 19.48 جنيه للشراء و19.62 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل الفرنك السويسري 19.57 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.55 جنيه للشراء و19.62 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 19.53 جنيه للشراء و19.85 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

أسعار العملات في البنك الأهلي

وفي إطار زيادة عمليات البحث عن أسعار العملات في البنك الأهلي سجل سعر الدولار 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وسجل الدولار الكندي سعر 14.21 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع، وسجل الدولار الأسترالي 12.22 جنيه للشراء و12.35 جنيه للبيع، كما جاء سعر الفرنك السويسري بـ 19.50 جنيه للشراء و19.60 جنيه للبيع وذلك وفق آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الخميس.