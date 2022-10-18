أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر في البنوك

تنشر المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع الحكومي أو الخاص بشكل يومي، أسعار العملات العربية والأجنبية، من دينار كويتي ودرهم إماراتي وريال سعودي وريال عماني وغيرها، حيث يهتم الناس بالبحث عن العملات المختلفة ممن يعملون في دول الخليج أو المغتربين في العديد من الدول لتغيير عملاتهم أو تحويلها إلى أهاليهم.

وفيما يلي، نعرض أبرز أسعار العملات العربية، وفق المواقع الرسمية للبنوك اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر.

أسعار العملات العربية

وجاءت أسعار العملات العربية كما يلي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد 5.06 جنيه للشراء، وفي بنك الكويت الوطني سجل الريال السعودي نحو 5.08 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الريال نحو 5.20 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

سجل سعر الريال العماني في بنك مصر اليوم نحو 49.82 للشراء والبيع 51.14 جنيه، وسجل في البنك المركزي سجل نحو 50.96 جنيه للشراء أما البيع 51.24 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 50.47 للشراء والبيع نحو 51.19 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل نحو 49.82 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 61.12 جنيه للشراء و63.53 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 61.97 جنيه للشراء و63.61 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدينار الكويتي 63.20 جنيه للشراء و63.56 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 59.54 جنيه للشراء و63.60 جنيه للبيع، وفي بنك مصر الشراء 61.14 والبيع 63.53 جنيها، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 59.55 جنيه للشراء و63.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي اليوم 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزي وفي بنك مصر نفس السعر وفق المواقع الرسمية للبنوك صباح اليوم.