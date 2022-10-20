بالأسماء.. حركة تنقلات بين نواب رؤساء المدن والأحياء في الدقهلية

أعلنت محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، حركة تنقلات محدودة بين 7 من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدد من الوحدات المحلية بمراكز وأحياء المحافظة، تستهدف تحقيق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة، وفي إطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتحفيز كوادر العمل التنفيذي، وكذلك محاسبة المقصرين.

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن الحركة تستهدف تحقيق مبدأ التدوير الوظيفي، طبقا لقرار مجلس الوزراء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.

حركة تغييرات لنواب رؤساء المراكز

وتضمنت الحركة تغييرات بين 7 نواب مراكز ومدن، وهم ندب ريهام حسن الحلو نائب رئيس حي شرق المنصورة، للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنة، والسعيد أحمد محمد، نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وعبد الفتاح شحاتة نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ونجلاء فتحي أحمد نائب رئيس مركز ومدينة أجا، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا.

كما تقرر ندب هناء السيد النبراوي نائب رئيس مدينة محلة دمنة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب عبد الهادي محمد عبده نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، ومحمد السيد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا.

كما تضمنت الحركة إلغاء ندب عماد ميلاد حبيب حنا من العمل نائب رئيس حي غرب المنصورة، ونقله للعمل بمركز ومدينة الجمالية.

تكليفات النواب الجدد

ووجهت محافظة الدقهلية النواب بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة، وضبط الأسواق، والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها، والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.