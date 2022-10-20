عادل الجبير.. أول مبعوث سعودي للمناخ إلى «أجل غير مسمى»

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بالسعي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي تتسبب في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، جاء قرار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيين السفير عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، كأول مبعوث لشؤون المناخ في المملكة.

أتى قرار تعيين الدبلوماسي السعودي المخضرم مبعوثاً لشؤون المناخ، ضمن سلسلة أوامر ملكية للعاهل السعودي، أواخر شهر مايو الماضي، في الوقت الذي كشفت فيه المملكة عن اعتزامها زيادة إنتاج النفط، مع السعي لتحقيق «أهداف طموحة» لخفض الانبعاثات.

تسليط الضوء على طموحات المملكة بشأن المناخ

ولم يتضمن الأمر الملكي أية تفاصيل عن المدة التي سيشغلها «الجبير» في مهمته كمبعوث لشؤون المناخ، التي سيؤديها إلى جانب عمله كوزير دولة للشؤون الخارجية، لتسليط الضوء على طموحات المملكة بشأن المناخ، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى الحد من التغيرات المناخية.

وفي أول تعليق له على قرار تعيينه مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله، توجه «الجبير» بالشكر والتقدير إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع.

وكتب أول مبعوث سعودي للمناخ، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، للتواصل الاجتماعي: «أتقدم بالشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله، على الثقة الملكية الكريمة بتعييني مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عملي».

خبرات دبلوماسية تمتد لـ30 عاماً في أمريكا

حصل عادل بن أحمد بن محمد عثمان الجبير، المعروف باسم عادل الجبير، على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة شمال تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1982، ثم حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة جورج تاون في واشنطن.

يمتلك أول مبعوث سعودي لشؤون المناخ خبرات دبلوماسية طويلة، تمتد إلى نحو 30 عاماً، أمضى معظم حياته العملية في السفارة السعودية بالولايات المتحدة، وفي هيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، كما سبق له أن شغل سفير المملكة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

أصبح «الجبير» خامس وزير للخارجية في المملكة العربية السعودية، حيث شغل المنصب خلال الفترة من 29 أبريل 2015 حتى 27 ديسمبر 2018، وبعدها شغل موقع وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضواً في مجلس الوزراء، بدايةً من عام 2018.

نال أول مبعوث سعودي لشؤون المناخ عدداً من الأوسمة والجوائز، تقديرا لمسيرته المهنية في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، حيث اختارته مجلة «تايم» الأمريكية كشخصية الأسبوع، في ديسمبر 2002، كما حصل على وسام «السعادة» من الرئيس الإيطالي في عام 2007.

وفي عام 2009، حصل «الجبير» على جائزة العام من الغرفة التجارية الأمريكية العربية، عن اسهاماته في تقارب العلاقات الأمريكية السعودية، وفي 2011، حاز جائزة الإنجاز الدبلوماسي من المجلس القومي للعلاقات الأمريكية العربية.

«الجبير»: «السعودية 2030» رؤية لتقدم حقيقي

اعتبر مبعوث المناخ السعودي أن خطة بلاده لتحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية السعودية 2030»، سوف تؤدي إلى تحقيق تقدم حقيقي وكبير في عدة مجالات، منها إيجاد فرص عمل للشباب، ومساعدة الحكومة على أداء مهامها على نحو أكثر فاعلية وشفافية.

ولفت إلى أنَّ التطور الذي شهدته السعودية على مدار الـ50 عاماً الماضية يُعد شيئا لا يصدق، والدليل على ذلك أن عدداً قليلاً جداً من المجتمعات الأخرى، تمكنت من إحداث تلك التغييرات السريعة والفعالة في مجتمعها، خلال نفس المدة.