ماراثون دراجات بكفر الشيخ احتفالا باليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تنظيم ماراثون دراجات غدا في المحافظة بمشاركة 200 شاب وفتاة، احتفالًا بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية

يأتي ذلك، تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كونها علاقات تاريخية تربطها أواصر الأخوّة بين الشعبين إلى جانب التعاون الحكومي وتوافـق الرؤي بين قيادتي البلدين وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

نقطة انطلاق الماراثون من مدينة كفر الشيخ

وسيكون التجمع للماراثون في الساعة التاسعة من صباح غد الجمعة، من نقطة البداية، من دوران النسر بمدينة كفر الشيخ، مرورًا بدوران سخا حتى العودة لدوران النسر، نقطة النهاية.

والماراثون تُنفذه إدارة التنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.