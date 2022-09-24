عزة هيكل: أثمن جهود «المتحدة».. ونحتاج لخطة استراتيجية لتقديم محتوى مميز للأطفال

ثمَّنت الدكتورة عزة أحمد هيكل نائبة رئيس الأكاديمية البحرية وعميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية، الجهود المبذولة من قبل الشركة المتحدة لتقديم أفلام كرتونية للأطفال عبر فضائياتها المختلفة.

منذ سنوات وتشتاق الشاشة المصرية لمحتوى أطفال هادف يدفع من مستوى وعيهم

وأضافت هيكل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه منذ سنوات وتشتاق الشاشة المصرية لمحتوى أطفال هادف يدفع من مستوى وعي الأطفال، خاصة مع الانفتاح التكنولوجي الذي طرأ على العالم خلال الفترة الماضية والذي لوحظ في اتجاه الأطفال لمشاهدة محتويات تتعدى فئاتهم العمرية، الأمر الذي أحدث فجوة في تصرفات الطفل وسلوكياته نتيجة محاولة تنفيذ ما شاهده بشكل واقعي في حياته.

وأعربت هيكل عن آمالها في أن تحقق الشركة المتحدة الهدف المنشود الذي نسعى إليه والتأثير على سلوكيات الأطفال ورفع درجة وعيهم في شتى مجالات الحياة، خاصة بأن خطة الشركة المتحدة تتضمن تقديم برامج دينية للأطفال تهدف إلى توجههم إلى التحلي بالأخلاق الحميدة.

وفي نهاية حديثها دعت هيكل كل الجهات المعنية بالإعلام في مصر بوضع خطة استراتيجية متكاملة يشارك فيها جميع خبراء الإعلام على أن تتمثل في وضع قوالب إعلامية تتضمن جذب الأطفال إليها وذلك عن طريق عرض الرسالة الكرتونية المراد طرحها بشكل متسلسل وعلى فترات زمنية طويلة الأجل بمثابة حلقة يومية، إضافة إلى بحث سبل وضع إعلانات على الشيكولاتة والمنتجات الغذائية التي يرغب الأطفال في شرائها والتي تتمثل في إرشاد الطفل نحو السلوكيات الجيدة والتصرفات النبيلة.