5 محافظات دخلت التجربة.. «التموين» تبدأ منح المخابز دقيق فاخر بسعر مخفض

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية التطبيق الفعلي لمنظومة منح المخابز السياحية والإفرنجية، الدقيق الفاخر بسعر مُخفض، إذ قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بيع الدقيق الفاخر استخراج 72% بسعر 10 آلاف جنيه للطن للمخابز السياحية المرخصة فقط.

بدء تطبيق المنظومة في 5 محافظات

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ الوزارة بدأت تطبيق قرار منح المخابز السياحية الدقيق بسعر مخفض في عدد 5 محافظات هي «القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والإسكندرية»، موضحا أنه سيتم تعميم المنظومة على مستوى المحافظات بناء على قرار الوزير بمنح الدقيق لمن يرغب من المخابز السياحية والإفرنجية شريطة أن تكون مخابز مرخصة.

وأشار كمال إلى تنظيم جولة ميدانية لمسئولي وزارة التموين لمتابعة التزام المخابز السياحية الحاصلة على الدقيق من وزارة التموين بالأسعار الرسمية التي حددها قرار وزير التموين للخبز الحر والفينو، كالتالي:

*سعر الرغيف السياحي وزن 75 جراما جنيه واحد.

* سعر الرغيف الفينو وزن 40 جراما 75 قرشا.

* سعر الرغيف الفينو وزن 60 جراما جنيه واحد.

غرامة عدم الالتزام بأسعار الخبز الفينو

ولفت معاون وزير التموين، إلى انتشار حملات تموينية وتفتيشية من قبل مفتشي التموين وجهاز حماية المستهلك لمتابعة التزام المخابز المستفيدة من قرار شراء الدقيق من هيئة السلع التموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن بأسعار الخبز الحر والعيش الفينو، موضحا أن عقوبة عدم الالتزام بالأسعار غرامة مالية 10 آلاف جنيه على المخبز المخالف.

وفتحت وزارة التموين الباب أمام المطاحن والمخابز السياحية ومصانع المكرونة التي تستخدم دقيق استخراج 72%، والراغبة في شراء القمح أو الدقيق بالسعر المخفض الذي حدده الدكتور علي المصيلحي لشراء طن الدقيق استخراج 72% بسعر 10 آلاف جنيه، أو شراء طن القمح بسعر 8700 جنيه، وذلك حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل.