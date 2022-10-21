حظك اليوم برج الثور الجمعة 21-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور، يتسم بالشخصية القوية والمثابرة، وشديدة التحمل، وذلك بدرجة كبيرة، كما أنه عنيد، يكره التغييرات المفاجئة في حياته المهنية أو الاجتماعية، ويحب التعامل بعملية، إذ يأخذ عمله حيزا كبيرا من تفكيره واهتماماته اليومية.

ومن المعروف أيضا عن موليد برج الثور، أنه من الأبراج الترابية التي تبدأ من 21 أبريل حتى 20 مايو، وتتوافق مع الأبراج المائية والترابية، ويحب ذاته بدرجة كبيرة.

وفي تصريحات لـ«الوطن»، تقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة مستمرة للقراء بشأن توقعات حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمولود برج الثور، اليوم الجمعة، وجاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو الانفتاح على من حولك، فهناك الكثير من النشاطات الجديدة التي سوف تعمل على جذبك على الصعيد المهني خلال الفترة المقبلة، وعليك أن تهدأ بشكل كبير قبل أي قرار.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

ووفقا لتوقعات خبيرة الفلك، حول حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمولود برج الثور، فأن القمر في منزل الحب، لذا يجب أن يكون عادلا في مختلف المواقف التي يتعرض لها، وقد تجد الحب على الأبواب، وعليك أن تبدو مستعدا لمغامرة عاطفية ويعدك اليوم بالتفاهم والسعادة.