حظك اليوم برج العذراء الخميس 20-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العذراء بالغموض، فهو لا يعطي سره لأي ممن حوله بسهولة، بسبب عدم ثقته في الأشخاص بشكل عام، لكنّه إذا وثق في شخص وأصبح مقربا منه، يخبره بمعظم أسراره، ويميل مولود هذا البرج إلى الوحدة ويحب أن يصاحب نفسه ويصادقها ويحدثها عن كل ما يؤرقها ويؤلمها، ويحافظ أيضا على علاقاته جيدا ويحب أن يكون مستقرا، لكنه يرتبط في سن متأخر نظرا لعدم إعجابه بأحد بسهولة، فهو يحب أن يختبر الشخص جيدا حتى يقرر الارتباط به ولا يعتمد على القلب فقط، وإنّما يستخدم عقله في خياراته كثيرا.

وذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في حديثها الخاص لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر اليوم، لذا يجب أن تكون حذرا، ومن الأفضل لك أن تعمل في صمت وتنتبه، كي لا تتعرض للمكائد وتقع فريسة لها، ولا تعلن أخبارك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

تجد نفسك ميالا اليوم للتمرد والابتعاد قليلا عمن تحب أو عن شريك الحياة، ولكن يجب عليك أن تتغلب على تلك المشاعر وأن تصبر حتى لا تضع فجوة مع الطرف الآخر، وذلك وفق نصائح عبير فؤاد.