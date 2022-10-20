تفاصيل الاشتراك في «كايرو بايك».. احجز دراجتك وأنت في بيتك

إطلاق «كايرو بايك» في القاهرة، يأتي كمرحلة أولى من المشروع، الهادف إلى تشجيع ثقافة استخدام الدراجات، بدلا من الاعتماد على السيارات في مناطق وسط البلد، إذ تحددت أسعار الاستئجارات فيه بقيم رمزية لجميع المواطنين.

شروط الحجز والأسعار في «كايرو بايك»

يبدأ تأجير الساعة بجنيه، ويتكلف اليوم الكامل 8 جنيهات، واشتراك العام الكامل تقرر بـ600 جنيه، عدا الطلاب الذين تقدم لهم الخدمة بأسعار مخفضة، تبدأ بـ70 قرشا للساعة، ويتكلف اليوم 8 جنيهات، وعلى مدار العام يكون الاشتراك 400 جنيه.

ويشترط الحجز من خلال الأبلكيشن الخاص بالمشروع، ويتم الرد على الحجز خلال 48 ساعة، كما يشترط أن يكون لدى طالب حجز الدراجة بطاقة شخصية لإثبات البيانات.

طريقة استلام الدراجة وإعادتها

أكدت محافظة القاهرة، أن مشروع كايرو بايكـ يعمل على توفير نظام مشاركة الدراجات للمستخدمين، لتكون وسيلة للتنقل قليلة التكلفة وصديقة للبيئة لسكان القاهرة، مشيرة إلى أن نظام مشاركة الدراجات آمن للنقل العام، وستكون الدراجات متاحة فى شبكة محطات متقاربة وتدار آليا ويمكن للمستخدمين، ويكون إخراج الدراجات من محطة وإعادتها لأى محطة أخرى فى الشبكة.

ويعتمد مشروع كايرو بايك، على استخدام الدراجة كوسيلة مواصلات للمسافات والوجهات القصيرة، أو إلى أقرب أماكن لوسائل المواصلات الأخرى، بدلا من الاعتماد على السيارات والازدحام المرورى، بالإضافة إلى التمتع بصحة جيدة، وهى أقرب نتيجة لاستخدام الدراجات بشكل يومى.

ومن أبرز المعلومات عن المشروع، أن برنامج المحمول ينظم تعامل المستخدمين مع النظام، من حيث الاشتراك بالنظام، وإيجاد أقرب محطة لبدء تأجير الدراجة، وإيجاد أقرب محطة للوجهة المستهدفة، كما يرشد المستخدم بطريقة الاستخدام والمعلومات المهمة وأرقام التواصل مع ممثلى خدمة العملاء.