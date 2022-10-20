مسؤول تطوير «مثلث ماسبيرو»: 936 وحدة للراغبين في العودة للمنطقة

قال المهندس نسيم سليم، مدير عام تنفيذ تطور مثلث ماسبيرو، إن محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضارية، حصروا عدد المواطنين الراغبين في العودة مرة أخرى إلى مثلث ماسبيرو، مؤكدًا تنفيذ 936 وحدة تطل على شارع 26 يوليو للإسكان البديل.

قرعة استلام وحدات ماسبيرو

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة الأخبار لفضائية «DMC»، أنّ المواطنين الذين تم حصرهم يحق لهم استلام وحدة سكنية بالأبراج التي تنفيذها لهم في محيط تطوير مثلث ماسبيرو، مؤكدا أنّ كل الوحدات كاملة التشطيب ومدعومة بالخدمات والمرافق.

وأشار إلى أنّه سيتم إجراء قرعة معلنة؛ لتحديد رقم وحدة كل ساكن والدور الخاص به في نهاية الشهر الجاري، مضيفًا أنّ كل مواطن سيتسلم وحدته السكنية عقب إجراء القرعة مباشرة.

وأكد مدير عام تنفيذ تطور مثلث ماسبيرو، أنّ القرعة ستكون بين المستحقين للوحدات من الأهالي الراغبين في العودة إلى ماسبيرو؛ لتجنب التحيزات في توزيع تلك الوحدات.

الجهات المشرفة على إجراءات القرعة

وذكر أنّ هناك تنسيقًا بين وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة وحي بولاق أبو العلا، وتم تحديد الآليات لإجراء تلك القرعة، منوهًا بوجود وإشراف بنك الإسكان والتعمير على إجراءات القرعة، مؤكدًا أنها ستكون بعيدة عن التدخلات البشرية.