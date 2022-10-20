غلق وتشميع 6 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة بالعاشر من رمضان 

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن شن حملة مكبرة على المنشآت الطبية غير الحكومية (الخاصة) لعلاج الإدمان بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت عن ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان تعالج حالات الإدمان وبعض المرضى النفسيين دون تصريح وبالمخالفة للقانون، ودون كوادر طبية مؤهلة وبمكان غير مستوف للاشتراطات الصحية أو البيئية مما يُعرض حياه النزلاء للخطر.

وجرى إطلاق الحملة بالتنسيق بين إدارة العلاج الحر بالمديرية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، ومسؤولي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومفتشي الإدارتين الصحيتين بالعاشر من رمضان والزقازيق.

تحرير 6 محاضر ضد المتهمين

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم التحفظ على مشرفي مراكز علاج الإدمان المخالفه بعد غلقها وتشميعها لحين عرضهم على النيابة العامة، وتحرير 6 محاضر بمراكز شرطة أول وثالث العاشر من رمضان، واتخاذ ما يلزم قانوناً.

تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وجه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية (الخاصة) والمنشآت الدوائية بنطاق المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالف منها، لضمان تقديم خدمه طبية لائقة للمواطنين والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.