نص خطاب استقالة رئيس مجلس الوزراء البريطاني بعد 45 يوما في المنصب

أصدرَت رئيسة مجلس الوزراء البريطاني، ليز تراس، بيانًا تستقيل فيه من منصب رئيسة الوزراء بعد 45 يومًا فقط، وذلك بعد عاصفة الاستقالات التي ضربت حكومتها، وفقا لما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

تراس: توليت منصبي في وقت يشهد عدم استقرار اقتصادي ودولي كبير

وتضمن نص الخطاب الذي ألقته ليزا تراس عند تقديم استقالتها: «لقد توليت منصبي في وقت يشهد عدم استقرار اقتصادي ودولي كبير، كانت العائلات والشركات قلقة بشأن كيفية دفع فواتيرهم، وهددت الأزمة الروسية الأوكرانية أمن قارتنا بأكملها، نعم لقد تعرضت بلادنا لتأخر خلال الآونة الأخيرة وذلك بسبب انخفاض النمو الاقتصادي».

وجاء في خطاب «تراس»: «تمّ انتخابي من قبل حزب المحافظين بتفويض لتغيير هذا، خفضنا التأمين الوطني ووضعنا رؤية لاقتصاد منخفض الضرائب ومرتفع النمو من شأنه أن يستفيد من حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

تراس تعترف بعدم قدرتها على قيادة بريطانيا

وذكر الخطاب: «مع ذلك، أدرك، نظرًا للوضع، أنني لا أستطيع تقديم التفويض الذي انتخبني على أساسه حزب المحافظين، لذلك تحدثت إلى جلالة الملك لإخطاره بأنني سأستقيل من منصب زعيم حزب المحافظين.

وفي ختام الخطاب، قالت تراس: «هذا الصباح التقيت برئيس لجنة 1922 السير غراهام برادي، واتفقنا على أنه ستكون هناك انتخابات قيادة ستكتمل في الأسبوع المقبل.سيضمن ذلك أن نظل على طريق تنفيذ خططنا المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمن القومي لبلدنا، سأبقى كرئيس للوزراء حتى يتم اختيار رئيس جديد، شكر لكم».