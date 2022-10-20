محمود حميدة ينضم لأبطال «الملجأ» مع أحمد عز

انضم الفنان محمود حميدة، إلى أسرة فيلم «الملجأ»، للمخرج شريف عرفة، بطولة الفنان أحمد عز، المقرر انطلاق تصويره منتصف الشهر المقبل.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، تعاقدت بشكل رسمي على تقديم دور البطولة النسائية، مضيفا أن المخرج شريف عرفة، يجري تعديلات على السيناريو الذي كتبه للوصول إلى أفضل نسخة من النص قبل انطلاق التصوير.

شريف عرفة يجري تعديلات على سيناريو «الملجأ»

أوضح المصدر، أن أحمد عز عاد إلى القاهرة، قبل أيام، قادما من إجازة قصيرة خارج مصر، حيث يتابع مراحل التحضيرات النهائية للعمل مع المخرج شريف عرفة أولاً بأول.

ويُعد فيلم «الملجأ»، ثالث تعاون سينمائي يجمع أحمد عز بـ شريف عرفة، بعد تعاونهما في فيلمي «الممر» و«الجريمة» خلال الأعوام الأخيرة، وهما الفيلمين اللذين حققا نجاحا جماهيريا كبيرا وقت طرحهما بدور العرض السينمائي.

أحمد عز يتصدر الإيرادات بـ«كيرة والجن»

ويُعرض لـ أحمد عز حالياً فيلم «كيرة والجن»، الذي يتصدر إيرادات أفلام الصيف بعد تخطيه حاجز الـ118 مليون جنيه، وفقا لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ويشارك في بطولة الفيلم كوكبة من النجوم، أبرزهم كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، سلوى محمد علي، روبي وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، من إخراج مروان حامد.