نوال الزغبي: حبيت وردة الجزائرية منذ صغري وحفظت لها أغنيات كثيرة

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مسيرتها الفنية، قائلة: «والدي سجل صوتي وأنا عندي سنتين أو تلاتة، كنت بغني وأنا مش فاهمة، واكتشفت أن أي أغنية بتنزل لأي فنان، بحفظها وأغنيها وبرقص عليها، من وقت ما خلقت بحب الفن والموسيقى».

أنها تتعلق بالأغنيات أكثر من الفنانين عندما كانت في مرحلة الطفولة، خاصة أن حينها كانوا المطربين الموجودين جداد، متابعة: «بعمر معين كان عشقي الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، وفي سن 9 سنين قدمت على برنامج هواه، وغنيت أغنية للسيدة وردة».

وتابعت المطربة نوال الزغبي: «كنت أحب الأغانى التي بها إحساس ومغنى، وقدمت في برنامج استوديو الفن وكان عمرى 15 سنة وغنيت للمطربة وردة ، ودرست الموسيقى وتعلمت العود وكان عمرى 11 عاما وظللت اتعلم العود لمدة 4 سنوات ولكن لم أحب العود لأن العود للبنات آلة مزعجة وتعلمت العزف على البيانو».