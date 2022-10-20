أنغام لـ نوال الزغبي: «ذكاءك في الاختيارات باين وحبك باللي بتعمليه»

أبدت الفنانة أنغام إعجابها بالمسيرة الفنية للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قائلة: «بحييكي على التألق المستمر، لأن دة شيء واضح أوي في مسيرتك، ومن بدايتك لحد النهاردة جهدك باين، ذكاءك في الاختيارات باين، وحبك وشغفك باللي بتعمليه، وبالغناء والمزيكا، ومشوارك، بحس إنك حد بتستمتعي باللي بتعمليه».

وقالت الفنانة نوال الزغبي، بدورها، خلال استضافتها ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، إن مستمتعة باستضافتها بالبرنامج، «حتى الأغاني اللي هغنيها على المسرح أو في إنترفيو إذا مش مسلطنة عليها بلغيها، بغني للشغف مش علشان أعمل هذا الشي».

وتستضيف الفنانة أنغام، المطربة نوال الزغبي في سهرة غنائية مميزة، وذلك في الأسبوع الثالث للبرنامج الذي تقدمه المطربة أنغام على شاشة قناة «DMC».

النور والحلاوة كلها عندي

واختصت أنغام، بعض كلمات الحب لـ نوال الزغبي، قائلة خلال البرومو: «أنا بحبك انتي من أحلى من المغنيات الموجودة، النور والحلاوة كلها عندي هنا في البرنامج النهادرة»، وتكشف الأخيرة خلال الحلقة بدايتها الفنية، وأسرار تحكى لأول مرة عن حياتها الفنية، ويقدم الثنائي أغنية «ولوموني ما يلموني» للفنانة وردة.