أسعار وخرائط كايرو بايك 2022.. اعرف طريقة الاشتراك وتحميل التطبيق

أطلقت محافظة القاهرة مشروع كايرو بايك بأسعار مناسبة للمواطنين بوسط البلد كمرحلة أولى، لتشجيع المواطنين على استخدام الدارجات كوسيلة صديقة للبيئة، وقليلة التكلفة.

أسعار كايرو بايك 2022

وحددت محافظة القاهرة أسعار مشروع كايرو بايك للمواطنين والطلاب، وتبدأ قيمة تأجير الساعة بقيمة 70 قرشًا، وتأجير اليوم بسعر 8 جنيهات، وتأجير العام بسعر 600 جنيه.

أسعار كايرو بايك للطلاب 2022

وحددت محافظة القاهرة أسعار كايرو بايك بصفة خاصة للطلاب تخفيفاً عليهم، حيث بلغت قيمة تأجير الساعة للطالب 70 قرشًا، وتأجير اليوم بقيمة 8 جنيهات، وتأجير العام بقيمة 400 جنيه.

محطات كايرو بايك 2022

وأوضحت محافظة القاهرة، أن خريطة كايرو بايك 2022 تشمل 26 محطة كمرحلة أولي مع الشركاء الدوليين، وتتمركز المحطة الرئيسية في ميدان التحرير بالقرب من محطات المترو والأتوبيس والجراجات العامة الكبرىحيث حددت المحافظة التحرك في المناطق الواقعة بين ميدان التحرير وميدان رمسيس ومنطقة وسط البلد، وكذلك في المستقبل منطقتا منطقة جاردن سيتى والزمالك .

رابط تحميل تطبيق كايرو بايك 2022

ويستطيع المواطن للحصول على خدمة الاشتراك في مشروع كايرو بايك ، الدخول على اللينك من هنا وتسجيل بياناته.

- ولكي يسهل علي الراغب في الاشتراك عليه تنزيل تطبيق مشروع كايرو بايك من هنا.

طرق سداد قيمة تأجير الدراجة بمشروع كايرو بايك 2022

ووفرت محافظة القاهرة العديد من الطرق لسداد قيمة التأجير بمشروع كايرو بايك، سواء من خلال استخدام الكروت مسبقة الدفع، أو الفيزا.

ووضعت شرطا لمن يريد الاشتراك في المشروع أن يبلغ ال16 عاما من عمره .

اطلاق المرحلة الأولي من مشروع كايرو بايك بعدد 250 دراجة

واعلنت محافظة القاهرة ان إطلاق المرحلة المرحلة الأولي من المشروع ستضم 250 دراجة، وستكون المحطات على صورة منظومة مكملة لبعضها لتكوين شبكة متصلة من المحطات على بعد كيلو متر .

شروط الحجز واستعارة دراجة بمشروع كايرو بايك

وأوضحت محافظة القاهرة أنه يشترط الحجز بواسطة الأبلكيشن الذي أطلقته لمشروع كايرو بايك، ويتم الرد على الحجز خلال 48 ساعة من التسجيل، بشرط وجود بطاقة شخصية لإثبات بيانات الراغب في استخدام المشروع، وينظم التطبيق تعامل المستخدمين مع النظام سواء عن طريق إيجاد أقرب محطة للتأجير أو الوجهة المستهدفة.

أسباب وأهمية اطلاق مشروع كايرو بايك

ويأتي إطلاق مشروع كايرو بايك كوسيلة تنقل قليلة التكلفة، وصديقة للبيئة، ونظام آمن للنقل العام، وتشجيع ثقافة استخدام الدراجات بدلاً من السيارات لحل مشاكل الازدحام المروري، والاعتماد عليها كوسيلة مواصلات للأماكن القريبة والوجهات القصيرة بدلاً من استخدام وسائل المواصلات، بالإضافة إلى الصحة الجيدة حيث يعتبر ركوب الدراجات من أنواع الرياضة.

شبكة محطات متقاربة بمشروع كايرو بايك للتسهيل على المواطنين

وأكدت محافظة القاهرة، أنه ستتوفر الدراجات في شبكة محطات متقاربة من بعضها ، تمكن المواطنين من استعارة الدراجة من محطة وإعادتها لمحطة أخري تسهيلاً عليهم.