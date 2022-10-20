مصرع طالب دهسه قطار في الدقهلية.. «كان راجع من المدرسة»

لقي طالب بالصف الأول الإعدادي بمحافظة الدقهلية مصرعه، اليوم الخميس، دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان سكة حديد «الهندسة» في منطقة عزبة المأمور التابعة لمركز شربين.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شربين، بورود بلاغات إلى إدارة شرطة النجدة، من الأهالي بوقوع حادث قطار على «مزلقان الهندسة» بمدينة شربين، ما تسبب في مصرع طفل.

بلاغ بمصرع طالب

وانتقل مأمور وضباط مباحث مركز شربين وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع أحمد صلاح عبد النبي، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم في عزبة المأمور التابعة لمدينة شربين، وتمكن رجال الإسعاف من نقل الجثة إلى مستشفى شربين المركزي.

قطار القاهرة يدهس طالب

وتبين أنه أثناء عودة الطالب من المدرسة وأثناء عبوره مزلقان الهندسة، صدمه قطار «القاهرة – دمياط»، ما تسبب في مصرعه في الحال أثناء عودته من المدرسة.

وتجمع عدد كبير من أهالي مدينة شربين في مكان الحادث، وعبروا عن حزنهم الشديد لوقوع الحادث ووفاة الطفل، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة والتصريح بدفن الطالب.