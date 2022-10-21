«ماراثون دراجات» احتفالاً بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية

أنهت محافظة كفر الشيخ كافة استعداداتها لماراثون للدراجات، بمشاركة 200 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، صباح اليوم، ضمن احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

يأتي ذلك، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مشاركة عدد من القيادات التنفيذية

وقال مصدر مسئول بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن الماراثون سينطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً من نقطة البداية من دوران النسر بمدينة كفر الشيخ مروراً بدوران سخا حتى العودة لدوران النسر، نقطة النهاية، لافتاً أن الماراثون يُشارك به عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسهم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد المصدر، إن هذا الماراثون هو الثاني من نوعه خلال شهر أكتوبر الجاري والذي تُنظمه محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث سبق وأن تم تنظيم ماراثون مشي في 6 أكتوبر الماضي بمشاركة 500 شاب، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 49 على انتصارات السادس من أكتوبر.

50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية

جدير بالذكر، إن ماراثون الدراجات الذي ينطلق اليوم يأتي ضمن احتفال جمهورية مصر العربية بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وتأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والعلاقات التاريخية التي تربطها أواصر الأخوّة بين الشعبين إلى جانب التعاون الحكومي وتوافـق الرؤي بين قيادتي البلدين وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتعزيز أطر التعاون بين البلدين.