خريطة انقطاع المياه اليوم بمحافظتي سوهاج والدقهلية.. الأماكن والمواعيد

تشهد الدقهلية وسوهاج انقطاعا في مياه الشرب بعدة مناطق بهما، اليوم الجمعة، في إطار خطة تطهير وصيانة المحطات ضمانًا لاستقرار الخدمة وتحسين كفاءتها، حيث أعلنت شركتا المياه بالمحافظتين عن مواعيد وأماكن أنقطاع المياه للمواطنين حتى يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة الانقطاع.

انقطاع المياه في محافظة الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية عن قطع مياه الشرب، اليوم الجمعة، عن مركز ومدينة شربين والقرى التابعة لها بالإضافة لقرى «دنجوان وكفر الترعة القديم ورأس الخليج»، بداية من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 8 مساءً، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة لخط مياه مزلقان السكة الحديد بمركز شربين الذي يضخ للمراكز والقرى المجاورة.

انقطاع المياه في طما بسوهاج

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج، عن انقطاع المياه بمدينة طما والقرى التابعة لها، مثل «قرى المدمر والشوكا والمستعمرة» بداية من 9 صباح اليوم وحتى 12 صباحا لإجراء الصيانة اللازمة وغسيل شبكة المياه.

تدبير الاحتياجات اللازمة من المياه

وأهابت شركتا المياه بالمواطنين لتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، على أن يتم الدفع بسيارات المياه النقية في الأماكن المتضررة عند الحاجة إليها، في ظل تخصيص الرقم الساخن 125 من أي تليفون أرضي طوال 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين.