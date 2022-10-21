سقوط أمطار متوسطة بشمال سيناء.. وغيوم كثيفة تغطي سماء المنطقة

تشهد مدن وقرى شمال سيناء سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، منذ منتصف ليل أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، بجميع المناطق، وذلك بعد تكاثر الغيوم بسماء المنطقة واختفاء شمس النهار بشكل تام.

وقامت سيارات الصرف الصحي بمجلس مدينة العريش بالمرور على شوارع المدينة لتفقد برك وتجمعات المياه، والتي كانت خفيفة وغير مؤثرة حتى هذه اللحظات.

متابعة تجمعات مياه الأمطار بالشوارع

وقال بيان لمجلس مدينة العريش، إن قسم الصيانة والإشغال بالمجلس تفقد، صباح اليوم الجمعة، بيارات الصرف الصحي الخاصة بتصريف الأمطار، وتأكد من سلامتها وعملها في عملية تصريف المياه الموجودة في شوارع وسط المدينة والبحر والطريق الساحلي.

وأضاف البيان أن عمال الصرف والصيانة انتشروا في عدة أماكن بشوارع المدينة، وذلك تحسبا لتساقط أمطار غزيرة بشوارع المدينة قد تعطل سير المركبات وحركة المواطنين.

تخصيص أرقام للطوارئ والمتابعة

بدوره أكد قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء، أنه تم تخصيص قسم للطوارئ والمتابعات السريعة، وتم عمل تنسيق فوري مع مجالس المدن والمديريات بالمحافظة لمتابعة التطورات أولا بأول، موضحا أنه لم يتم تلقي أي بلاغات من مجالس المدن أو الأهالي حتى اللحظات.