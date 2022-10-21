أمطار غزيرة تضرب إقليم القناة والبرق يضيء سماء السويس «صور»

شهدت محافظات إقليم القناة أمطارًا غزيرة فضلًا عن إضاءة السماء بواسطة البرق، بينما استمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على سيناء، وصاحبها سقوط أمطار متوسطة وصلت إلى حد السيول، وظلت المنطقة تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة، فضلاً عن ظهور بعض الخلايا الرعدية الممطرة بالقرب من مرسى علم.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه لا يزال هناك تكاثرًا في السحب الرعدية الممطرة على خليج السويس، وجنوب ووسط سيناء.

أمطار وبرق يزينان سماء السويس

وشهدت محافظة السويس، خلال الساعات القليلة الماضية، سقوط أمطار بصورة غزيرة، كما أضاء البرق سماء المحافظة، وسط تقلب حالة الطقس، ما جعل محافظ الإقليم يعلن حالة الطوارئ ويرفع درجة الاستعداد للقصوى، بينما انتشرت مختلف سيارات الكسح لشفط تجمعات الأمطار من الشوارع.

وانخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة خلال المساء، بينما ظل البرق في السماء قرابة ساعة، وامتلأت السماء بالغيوم.

طوارئ في جنوب سيناء بسبب الأمطار

وتعرضت محافظة جنوب سيناء، لموجة من الطقس السيء، حيث انخفضت درجات الحرارة فجأة، وامتلأت السماء بالغيوم قبل أن تتساقط الأمطار بصورة غزيرة في بعض المدن، فيما أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حالة الطوارئ.

وتساقطت أمطار متوسطة متقطعة في ورأس سدر، ونويبع، بينما تساقطت أمطار غزيرة على مدينة سانت كاترين.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في سانت كاترين 18 درجة، بينما انخفضت إلى 12 درجة في أعلى قمم الجبال.

الأمطار تغازل محافظة الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، تساقطت الأمطار بصورة خفيفة على الأجزاء الشمالية والمدينة، بينما غطت سحب كثيفة سماء المحافظة، فيما رفعت المحافظة درجة الاستعداد للقصوى استعداداً لمواجهة تداعيات الطقس، أو زيادة سقوط الأمطار.

استمرار تساقط الأمطار

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ الأمطار ستستمر في الهطول اليوم الجمعة على مناطق السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وشمال البحر الأحمر على فترات متقطعة، بينما قد تصل إلى حد السيول في محافظة جنوب سيناء.

وتنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة في محافظات القاهرة والوجه البحري لتسجل العظمى 27 والصغرى 21، بينما تسجل العظمى في السواحل الشمالية 26 والصغرى 19، وتبلغ العظمى في جنوب سيناء 32 والصغرى 23.