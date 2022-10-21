سفارة أمريكا تعلن فتح باب التسجيل لتأشيرة الهجرة المتنوعة.. اعرف الشروط

أعلن الحساب الرسمي على تويتر لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، فتح باب التسجيل في برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة لعام 2024، لافتة إلى أن التسجيل مستمر حتى الثامن من نوفمبر المقبل، علما أن التسجيل لن يكون متاحا بعد انقضاء هذا التاريخ.

ويؤكد برنامج التأشيرة المتنوعة أن المعلومات المطلوبة في النموذج المقدم، وفقًا للمادة 222 من قانون الهجرة والجنسية، وجميعها تخضع للسرية، ويجب استخدامها فقط لصياغة أو تعديل أو إدارة أو إنفاذ قوانين الهجرة والجنسية وغيرها من قوانين الولايات المتحدة.

فترة التسجيل للحصول على تأشيرة الهجرة المتنوعة

ووضعت السفارة الأمريكية رابطا مع الإعلان السابق، أكدت فيه أنه يجب الاطلاع جيدا على التعليمات الواردة في الرابط، وإلى جانب تحديد الثامن من نوفمبر كأقصى موعد للتسجيل للحصول على تأشيرة الهجرة المتنوعة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيتم استبعاد المشاركين لعدم صحة استمارة الاشتراك أو عن طريق التقدم للتسجيل أكثر من مرة.

وقبل بدء عملية الدخول، يجب التحقق من أن صورتك تتوافق تمامًا مع متطلبات صورة إدخال التأشيرة المضمنة، وسيتم استبعاد المسجل إذا أرسل صورة غير متوافقة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل التسجيل وشروط من خلال الرابط التالي لبرنامج الهجرة المتنوعة:

https://dvprogram.state.gov/

إعداد نموذج الاشتراك في البرنامج

يتم إعداد نموذج الاشتراك في برنامج الهجرة المتنوعة على جزأين، أحدها للمشترك الأساسي والآخر لمن يعولهم، ويجب إكمال كل جزء بشكل صحيح وكامل قبل الانتقال إلى الجزء التالي، وبعد اكتمال جميع الأجزاء، سيتم إرسال الإدخال إلى مركز معالجة التأشيرة المتنوعة.

ودعت إلى النقر على الرابط التالي وذلك للتسجيل:

https://dvprogram.state.gov/application.aspx