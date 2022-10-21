استشاري صحة نفسية: الأعمال الفنية تؤثر على السلوك.. ويجب أن تكون هادفة

قالت الدكتورة شيرين درديري استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، إنّ هناك الكثير من الأبحاث التي جرت على تأثير الدراما على العقول والقيم الأخلاقية، والنسيج الأخلاقي والثقافي للأشخاص، موضحة أنّ هناك أشخاصًا كثيرين يتأثرون بالدراما، بشكلٍ غير مباشر، حيث تتكون سلوكياتنا من خلال المعلومات عن طريق الحواس، وتسبب المشاهد المختلفة الشعور ببعض الأحاسيس، وتترجم إلى سلوكيات.

وأضافت درديري، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ هناك الكثير من المسلسلات ما زالت تؤثر في سلوكياتنا بطريقة لا إرادية، لذلك فإن الدراما تلعب دورا كبيرًا في تكوين السلوكيات.

الدراما يجب أن تكون هادفة

وتابعت استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، بأنّ الدراما يجب أن تكون هادفة، لا أن يكون الفيلم أو المسلسل دون هدف، فيجب أن نوصّل رسالة معينة للمجتمع وأن نضع في اعتبارنا أنّ الشاشة مفتوحة لكل الطبقات العمرية، ويجب أن نكون حريصين على النماذج التي تقدمها؛ لأنّها تؤثر بشكلٍ غير مباشر على قيم الأجيال المقبلة وسلوكياتها، مشيرةً إلى أنّ فيلم أرض النفاق مميز ويُدرس، إذ يعيش البطل في عالمٍ لا يحب القيم والأخلاق فيه، ويحصل البطل على حبوب الأخلاق.

المسلسلات الهادفة تحصل على حقها

وأكدت أنّ المسلسلات الهادفة والتوعوية مثل الاختيار تحصل على حقها من المدح، خصوصًا أنّ الشعب المصري ذوّاق ويمكنه التمييز بين المحتوى التافه، والذي يريد إيصال رسائل هادفة.