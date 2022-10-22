حظك اليوم برج الثور السبت 22-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدأ برج الثور من 21 أبريل حتى 20 مايو، فهو يتوافق مع الأبراج المائية والترابية، ويتميز مولود البرج بقدرته على الثقة بنفسه بشكل كبير قد يظنه البعض غرور فهو يتعامل مع غيره بثقة تجعله الأفضل ويكره الآيادي المرتعشة من الغير.

مواصفات برج الثور

ويتسم رجل برج الثور أنه يحب ذاته ويعشق المرأة الفاتنة فهو صادق المشاعر بدرجة كبيرة ويستطيع أن يتواصل مع حبيبه بدرجة كبيرة، حيث أن التواصل الحسي هام جدا له ويجعله محبوب بشكل كبير من شريك الحياة.

وجاء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور اليوم السبت 22 أكتوبر كما يلي:

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور

تستمتع بوقتك اليوم بشكل كبير وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء، عليك أن تطالب بحقوقك ولكن بشكل جيد حيث أن العصبية قد تكلفك الكثير بدرجة كبيرة وتجعلك تفقد حقوقك فيجب أن تكون أكثر هدوءا وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور

القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لكي تدخل في علاقة حب ناجحة في حياتك تجعلك تشعر بالسعادة مع شريك الحياة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.