بالأسماء.. إصابة 11 عاملاً في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 11 عاملاً، صباح اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب كمين الصفا بمركز المنيا، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بجنوب كمين الصفا بمركز المنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نقل المصابين الـ11 لمستشفى المنيا العام

أسفر الحادث عن إصابة 11 عاملاً، وهم محمد رجب تهامي، 14 سنة، محمد جمال محمد، 23 سنة، عمرو خالد محمد، 17 سنة، سيف محمود عبدالسيد، 13 سنة، شاهيندا سيد محمد، 14 سنة، شيماء مصطفى عبدالحميد، 30 سنة، خالد محمد علام، 45 سنة، أحلام أحمد عيد 16 سنة، أحمد عمرو حسين، 16 سنة، أنور نظيم محمد 51 سنة، مقيمون جميعًا بقرية الحوارتة بمركز المنيا.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لمعرفة الظروف والملابسات ورفع آثار الحادث وتيسير حركة الطريق الصحراوي، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.