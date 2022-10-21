حصريا على «الحياة».. صفاء أبوالسعود تكشف كواليس تكريمها في «الموسيقى العربية»

قدمت شبكة تليفزيون الحياة تغطية حصرية لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الجديدة التي انطلقت فعالياتها، مساء أمس الخميس، التي كُرّم فيها 16 شخصية من الشخصيات المؤثرة في الحياة الفنية بمصر والوطن العربي.

وتستضيف شبكة تليفزيون الحياة المكرمين حصريا عبر شاشتها، في مقدمتهم الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي والإعلامية أميرة العادلي، من المقرر عرضه لاحقا عبر شاشتها.

وضمت أسماء المُكرمين في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، كلاً من الموسيقار الراحل علي إسماعيل، واسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والفنانة صفاء أبوالسعود، والفنان راغب علامة، والموسيقار مودي الإمام، والموسيقار يعقوب الخبيزي من الكويت.

كانت شبكة تليفزيون الحياة، تصدرت تريند منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، في مصر، بعد نقل فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، مع إشادة واسعة من الجمهور بما تقدمه «الحياة» للمواطن المصري والعربي، عبر برامج هادفة، فضلاً عن النقل الحصري لبرامج وفعاليات فنية تطرب الأذن، وترفه عن المشاهدين.

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الجديدة التي انطلقت أمس الخميس، حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل، وتضم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

نجوم مهرجان الموسيقي العربية

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.