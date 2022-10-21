ضبط شخص استولى على 250 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالإسماعيلية

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصان - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهما فى تجارة الفاكهة مقابل أرباح متفق عليها.

إجراء التحريات وجمع المعلومات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (مدير شركة إستثمار عقارى - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإستيلائه على مبالغ مالية بلغت (250) ألف جنيه تقريباً من المُبلغين وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجده وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.