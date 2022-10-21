ضبط عامل وزوجته استوليا على 5 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مواطني محافظة الإسكندرية، قيام أحد الأشخاص وزوجته بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها وقيام المذكوران بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

إجراء التحريات وجمع المعلومات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام عامل بإحدى الشركات وزوجته لهما معلومات جنائية ويقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب اكتشاف أمرهما هربا إلى أماكن مختلفة.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجدهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان محكوم عليه في 116 قضية بإجمالي مدد حبس بلغت 78 سنة وغرامة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه..

كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، محكوم عليه هارب من أحكام قضائية جنايات وبحوزته بندقية آلية وخزينة تحتوي على عدد من الطلقات وبطاقة شخصية خاصة بشقيقه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وأضاف بانتحال صفة شقيقة مستخدماً بطاقته الشخصية خشية ضبطه وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

ضبط متهم بحوزته كمية من مخدر الحشيش

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر زنة 2,200 كيلو جرام وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي.