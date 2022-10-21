بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على «الصحراوي» بقنا

استقبل مستشفى قنا العام، اليوم الجمعة، 3 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكي على الظهير الصحراوي الغربي أمام المزرعة اليابانية بقرية المراشدة شمال محافظة قنا، ويجري تقديم العلاج والإسعافات اللازمة لهم، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة

كان مرفق إسعاف قنا تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الظهير الصحراوي أمام المزرعة اليابانية بقرية المراشدة، بسبب السرعة الزائدة، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 3 أشخاص، وهم رابح نفاع دخيل الرحيلي، 55 عاما، وأبو المجد محمود أحمد، 43 عاما، ويوسف محمود حفني أبو الحجاج،41 عاما.

تحرير محضرا بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.