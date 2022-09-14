ذعر في قريتين بقنا.. العثور على جثة طفل داخل ترعة ورضيع يصرخ بالزراعات

عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، على جثة طفل يبلغ من العمر 3 أعوام في ترعة البراهمة بمركز قفط جنوب محافظة قنا، ورضيع ملفوف بقطعة قماش أبيض، داخل زراعات القصب بقرية العمرة في مركز أبو تشت شمال المحافظة.

جثة طفل في الترعة

حالة من الذعر أصابت أهالي قرية البراهمة في مركز قفط، بعد عثور الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، على جثة طفل في ترعه الخريشة، بزمام القرية.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة طفل داخل ترعة بالقرية.

وانتقلت قوات الأمن والإسعافات إلى موقع الترعة، وتبين العثور على جثة الطفل «مصطفى م. أ.»،3 أعوام، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وإعداد تقرير بأسباب الوفاة، كما طالبت المباحث بسرعة التحريات.

العثور على رضيع في زراعات القصب

في مركز أبوتشت، عثر الأهالي، اليوم الأربعاء، على طفل رضيع حديث الولادة ملقى في الزراعات على طريق قرية العمرة بدائرة المركز.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بالعثور على طفل حديث الولادة، وسط الزراعات بمركز أبوتشت.

على الفور انتقلت قوات الأمن، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على طفل حديث الولادة ملفوف بقطعة قماش داخل زراعات القصب بالقرية.

تم نقل الطفل إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.