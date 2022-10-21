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التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم معارض ملابس مجانية بالقرى الأكثر احتياجا

كتب:

شريف سليمان
01:26 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معارض للملابس بالمجان في القرى الأكثر احتياجا، في قرية النخلة البحرية بمركز أبو حمص بالبحيرة، حيث تم خلاله توزيع أكثر من 3000 قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجا بقرى المركز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية، استمرارا للدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الرعاية الاجتماعية، تم تنظيم معرض للملابس بالمجان، في مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

توزيع 4 آلاف قطعة على الأسر الأكثر احتياجا

وجرى توزيع 4 آلاف قطعة على الأسر الأكثر احتياجًا، كما جرى تنظيم معرض بقرية العراقية في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

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