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التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم 107 آلاف أسرة بـ56 مليون جنيه

كتب:

شريف سليمان
01:37 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
التحالف الوطني

التحالف الوطني

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية، تعددت جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتشمل تقديم الدعم النقدي والغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية.

على صعيد الدعم النقدي، فقد شمل 107 آلاف أسرة بإجمالي 56 مليون جنيه، كما جرى توفير الدعم الغذائي الذي تمثل في تقديم وجبات مدرسية، لـ35 ألف طالب في 10 محافظات بإجمالي تكلفة مليون جنيه يوميا؛ لتغطية العام الدراسي بالكامل، لتصل التكلفة إلى 200 مليون جنيه.

مهرجان توزيع المستلزمات الدراسية

كما جرى إطلاق مهرجان توزيع المستلزمات الدراسية بالمحافظات بتكلفة بلغت نحو 20 مليون جنيه، وجاءت مساهمة حياة كريمة بتقديم 55 ألف خدمة تعليمية بالمحافظات، والتكفل بسداد المصروفات الدراسية وشراء المستلزمات المدرسية، لنحو 40 ألف طالب من محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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