الرحالة الدولي علي عبده يصل إلى السلوم ومطروح ترويجا لقمة المناخ

وصل الرحالة الدولي علي عبده إلى مدينة مرسى مطروح في مبادرة الترويج لقمة المناخ العالمية التي تستضيفها مصر من خلال أطول رحلة داخل البلاد بالموتوسيكل الكهربائي، من أجل طاقة بديلة نظيفة صديقة للبيئة.

واستقبل الرحالة في مطروح، اليوم الجمعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، وزار الرحالة محطة تحلية مياه البحر الرميلة وتعرف على إمكانات المحطة وكمية المياه المنتجة وأحدث نظم تعمل بها بتكنولوجيا ألمانية.

توثيق الرحلة

وقال الرحالة إن الرحلة هي توثيق لأكبر رحلة تجوب محافظات بموتوسيكل يعمل بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، بهدف كسر الرقم العالمي في موسوعة جينيس المسجل 12.300 كيلومتر وبدأنا من أبوسمبل في أسوان وجبنا عدة محافظات منها أسوان والأقصر وبني سويف والبحر الأحمر حتى حلايب وشلاتين، وبعض محافظات الصعيد ومطروح ووصلنا إلى السلوم آخر نقطة على الحدود المصرية الليبية غرب البلاد.

رحلة سيوة

وأضاف الرحالة، لـ«الوطن»، أننا سنتوجه إلى سيوة وبعدها إلى الإسكندرية ومحافظات الدلتا والوادى الجديد، ونكمل باقي المحافظات وتختتم بشرم الشيخ تزامناً مع انطلاق قمة المناخ العالمية.

وأوضح أن هناك فريق دعم يسير معي من خلال مجموعة من الشباب للمساعدة في شحن البطارية من خلال محطات الوقود في الطرق ونقاط الإسعاف حتى نكمل الرحلة.

الحفاظ على المناخ

وأكد محافظ مطروح، لـ«الوطن»، على أهمية الحفاظ علي المناخ والبيئة الطبيعية التى تتميز بها محافظة مطروح مع توعية المواطنين بقضايا المناخ خلال الفترة الحالية.