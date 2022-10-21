رضا حجازي: غلق السناتر غير الملتزمة بالمنظومة الجديدة للتعليم

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ إن خطة الوزارة ترمي لغلق سناتر الدروس الخصوصية التي لا تقدم خدمة تعليمية جيدة متوافقة مع فلسفة منظومة التعليم الجديدة، ونظام التقييم المعمول به من الوزارة، وكذلك ملائمة أماكن السناتر والتأكد من سلامتها على صحة الطلاب، ومنطقية الأسعار، وأيضا التأكد من ملائمة المعلمين مقدمي الخدمة التعليمية للطلاب.

خطة تقنين الدروس الخصوصية تقوم على حوكمة السناتر

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطته الخاصة في تقنين أوضاع سناتر الدروس الخصوصية تعتمد على حوكمة السناتر؛ موضحًا أنه سيضع ضوابط خاصة لآخر الحصة المدرسية لصالح الطالب وولي الأمر، قائلا: «هل يعقل أن تصل حصة المعلم في السنتر إلي أكثر من عشرين ألف جنيه؟.. ولكن عندما نضع سعر الحصة مثلا 500 جنيه، ويشترك الحاضرون من الطلاب في دفعها، فعند اشتراك 10 طلاب، يدفع كل واحد منهم 50 جنيها، وعندما يشترك خمسون سيدفع كل واحد منهم عشرة جنيهات فقط».

الوزير: نعمل لصالح الطالب وولي الأمر والدولة

وأكد وزير التربية والتعليم أنه يعمل لصالح الطالب وولي الأمر من ناحية؛ وأن يدفع صاحب السنتر الضرائب المستحقة عليه من ناحية أخرى؛ وبذلك تكون الأرباح التي يحصل عليها مدرس السنتر معقولة.

وعن عمل المجموعات الدراسية المزمع إنشاؤها تحت اسم «مجموعات الدعم»؛ شدد «حجازي» على أنها ستكون جاذبة للطلاب وستكون بديلا آمنا لسناتر الدروس الخصوصية.