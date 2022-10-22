حظك اليوم برج الجدي السبت 22-10-2022 عاطفيا ومهنيا

أصدرت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها بشأن حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين العاطفي والمهني، لافتة إلى أن اليوم يسير بشكل هادئ لا يشوبه أزمات في محيط العمل، ومع الشريك ستسعد بأوقات ممتعة.

وهناك الكثير من المشاهير الذين ينتمون لبرج لجدي، بينهم المطرب الكويتي نبيل شعيل، والفنانين نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، جميعهم يعرف عنهم الجدية في العمل والإخلاص للأسر.

ومن بين المشاهير كذلك، الممثل الكوميدي جيم كاري، الفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، جميعهم مواليد برج الجدي.

واليوم السبت الموافق 22 أكتوبر 2022، تقدم «الوطن» للراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

اليوم مع الشريك تتوق روحك للحب أو للمغامرة أو القيام برحلة مع الأحباب، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لمواليد برج الفلك، حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

أما على الصعيدين العملي والمهني، تقول خبيرة الأبراج، إن القمر في منزل الحظ يساعدك على التخطيط، وقد يضع أمامك اليوم فرصة عليك أن تغتنمها.