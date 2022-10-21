«لمياء» تبدع في صناعة العرائس بالكروشيه: «زير وقلة والزي الفلاحي»

كشفت «لمياء»، تفاصيل إجادتها صناعة فن «أميجرومي» أو فن صناعة العرائس بالكروشيه، قائلة إن فن «اميجورومي» لم يكن منتشرًا في مصر منذ 5 سنوات، وبالصدفة رأت دمية صغيرة معلقة داخل إحدى السيارات، فرغبت في شراء واحدة مماثلة لها فوجدت أن سعرها مبالغ فيه، كما أن الأجانب يجيدون صنعها أكثر من المصريين.

تجيد فن الكروشيه منذ الطفولة

وأضافت «لمياء»، خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، أنها قررت صنع دمية بالكروشيه من خلال «جوجل»، متابعة: «عملت بحث على كلمة أوميجورومي لقيت أنها مصنوعة من الكروشيه، وأنا بعرف الكروشيه من وأنا في ابتدائي بالمدرسة».

وأشارت إلى تعلمت فن صناعة العرائس بالكروشيه من خلال فيديوهات لأجانب من روسيا واليابان عن طريق موقع «يوتيوب»، مردفة: «الفيديوهات كانت مش مترجمة وكنت بعاني علشان أفهمها، وحاولت أترجم الكلمات علشان أعرف أطلع سر الموضوع».

«طوعت الموضوع لهويتنا

ولفتت إلى أن أول تجربة لها مع فن صناعة العرائس بالكروشيه كانت سيئة، ولكن التجربة الثانية كانت ممتازة، متابعة: «كنت في الأول بعمل نماذج شبه الأجانب، لحد ما أتقنت الموضوع فطوعته لهويتنا، زي الفلاحات والفراعنة وزير وقلة ولمبة جاز وشخصيات مصرية».

وأوضحت أن صناعة الدمية بالكروشيه بحجم 15 سم يستغرق عملها 10 أيام، وهو حجم صغير للغاية، بينما حجم الـ 30 سم يستغرق حوالي شهر ونصف، بحسب تفاصيلها، «ذاكرت الموضوع، وحاولت إيه اللي يقلب شكلها من أجنبي لمصري»