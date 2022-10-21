«أنت الحياة».. قطار الفنون والثقافة والتوعية ينطلق بأقصى سرعة في قرى الريف لـ«بناء الإنسان»

استهدفت «حياة كريمة» من خلال مبادرة «أنت الحياة»، تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والندوات والأنشطة التوعوية لأهل القرى، وعقد عدد من ورش العمل لمختلف الفئات العمرية من أجل المساهمة فى بناء الشخصية المتكاملة للمواطن المصرى من الناحيتين الثقافية والاجتماعية، واستهدفت المبادرة العديد من الفئات مثل الأطفال والمرأة الريفية والشباب والخريجين وذوى الهمم، عقب إعلان المؤسسة انطلاق فعاليات «أنت الحياة» التى تعد الفعالية التوعوية الأولى من نوعها، كخطوة جديدة نحو حياة أفضل للأسرة المصرية، عن طريق حملات توعوية موسعة على مستوى الجمهورية، متضمنة عدداً كبيراً من الأنشطة التى تهدف إلى بناء الإنسان وتوسيع فكره ومداركه، بالتزامن مع اليوم العالمى للعمل الإنسانى.

كانت الفيوم نقطة انطلاق «أنت الحياة»، من خلال عدة أنشطة من بينها ورش عمل للحرف، وتنظيم الأسرة وقطار الفنون الذى يتضمن مسرحيات ومسابقات الأطفال، وقوافل طبية وأنشطة اجتماعية، وإصدار شهادات ميلاد، وبطاقات الرقم القومى للسيدات مجاناً، وعدد من الأنشطة المتعلقة بالإرشاد الأسرى وتنظيم الأسرة، توعية بمجابهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن قطار الفنون يتضمَّن مسرحيات ومسابقات للأطفال وأنشطة توعوية لتعديل سلوك الأطفال من خلال الألعاب.

ورش عمل تفاعلية للتحديات المعاصرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة

وتضمنت فعاليات مبادرة «أنت الحياة» النسخة الأولى من مسرح «حياة كريمة» فى إطار قطار الفنون، حيث تهدف الحملات التوعوية إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة على المستويين الديني والاجتماعي وتعزيز الوعى المجتمعي حول قضايا المرأة، والتوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، وأساليب الاختيار السليم لشريك الحياة والتأكيد على أهميته في البناء والتخطيط لأسرة سوية وسليمة، وصحة الأم والطفل والتغذية السليمة والرضاعة وأشكال النمو والتطور للأطفال، والتعرف على مفهوم الإعاقة والدمج، وأساليب التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة من المنظور الديني والاجتماعي الصحيح، ومدى تأثير التربية السلبية أو الإيجابية فى رسم مستقبل وشكل حياة أبنائنا وصحتهم الجسدية والنفسية وأثر ذلك على المجتمع.

وقالت ندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة فى مؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة أطلقت فعالية «أنت الحياة» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن ملتقى توظيف الشباب استقبل 150 شاباً فى اليوم الأول، بالإضافة لمبادرة «خطوة للأفضل» التى تهدف لتعديل سلوكيات الأطفال على مدار 6 أيام استهدفت الحملة خلالها 1000 طفل.

عقد محاضرات توعوية في كل ما يهم المرأة

وأوضحت المؤسسة أنه تم عقد محاضرات توعوية، بعدد أربع محاضرات توعية يومياً ولمدة ستة أيام للسيدات فى مختلف الموضوعات التى تهم المرأة مثل الإرشاد الأسرى والتربية الإيجابية، وتم عقد أربع ورش عمل للسيدات للتدريب على الحرف اليدوية لمدة ستة أيام للمساهمة فى شق التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وبلغ عدد السيدات المستفيدات 453 سيدة، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتم العمل على شقين؛ الأول ورش عمل للأطفال بواقع خمس ورش عمل توعوية للأطفال، والثانى هو محاضرات توعوية للكبار حول الإدمان والاكتشاف المبكر، بواقع 300 طفل مستفيد، ومحاضرات توعية للكبار بواقع 90 مستفيداً، وتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لعقد برنامج خطوة نحو الأفضل، على مدار الستة أيام بواقع 800 طفل.

وفيما يخص القوافل الطبية والنفسية استفاد ما يزيد على 2000 حالة بين أسنان، وحالات صيدلة إكلينيكية، وحالات تحليل هيموجلوبين، وكشوفات طبية متنوعة التخصصات وتطعيم لقاح كورونا، بالإضافة إلى جلسات التوعية النفسية المقدمة من الجامعة البريطانية، بالإضافة إلى حالات فحص الثدى ضمن مبادرة صحة المرأة، وتم عرض مسرحية تهدف لتعديل السلوك والتعريف بـ«حياة كريمة» ومشروعاتها وتاريخ مصر، وتم عمل استعراضات مختلفة حول «حياة كريمة» بواقع 250 طفلاً مستفيداً.

وكشف أحمد عطية، مدير برنامج «خطوة نحو حياة أفضل»، عن الفعاليات المقدمة بمركز شباب قرية قلهانة، التابعة لمحافظة الفيوم، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تقدم العديد من المشروعات التى تخص النشء والشباب، وتعمل على تنمية قدراتهم البدنية والذهنية والمزاجية.