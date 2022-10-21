مصرع عامل غرقا في نهر النيل أثناء الصيد بالمنيا

لقى عامل مصرعه غرقا في نهر النيل أثناء صيد الأسماك أسفل محور سمالوط بشمال محافظة المنيا.

غرق صياد في نهر النيل بسمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق غرق عمر رمضان محمد 18 عاما صياد، أثناء تواجده على شاطئ نهر النيل أسفل محور سمالوط، لصيد الأسماك.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الغريق من المجرى المائي لنهر النيل، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

انتشال جثة شاب من ترعة في مركز المنيا

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، أمس الخميس جثة شاب من ترعة قرية طهنشا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على جثة الشاب «جوزيف.م.ح» 18 عاما، مقيم بقرية طهنشا، من ترعة عزبة الحكيم بزمام عزبة الحكيم، في ظروف غامضة.

وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم.